Spaccio di hashish e marijuana, in manette due trentenni del Chietino

La piaga dello spaccio di sostanze stupefacenti sembra alimentare continui focolai nella provincia teatina ed è grazie alla costante attenzione che la Guardia di Finanza rivolge allo specifico settore della repressione dell’illecito fenomeno che si riesce ad ostacolare la creazione di “piazze di spaccio”.

In tale contesto, il Comando Provinciale di Chieti ha intensificato i controlli su strada e proprio nel corso degli stessi sono stati sequestrati circa 400 grammi di sostanze stupefacenti e tratto in arresto due giovani ortonesi, poco meno che trentenni, per detenzione ai fini di spaccio.

In particolare, i militari della Tenenza di Ortona – diretti dal Sottotenente Giancarlo Passeri – con il prezioso ausilio di un’unità cinofila antidroga del Gruppo di Pescara, sottoponevano a controllo due soggetti a bordo di un’autovettura.

All’interno della stessa, rinvenivano circa 300 grammi di sostanze stupefacenti, equamente suddivise tra hashish e marijuana, pronti per soddisfare le richieste del “mercato” ortonese.

Le successive perquisizioni, effettuate presso le rispettive residenze, consentivano il rinvenimento di ulteriori sostanze stupefacenti, per complessivi grammi 53 di tipo hashish e grammi 35 di tipo marijuana, nonché due bilancini di precisione e due lame utilizzate per il frazionamento dell’hashish.

Il quantitativo di droga rinvenuto e la presenza di strumenti idonei a “lavorarlo”, ha consentito di configurare il reato di detenzione ai fini di spaccio, per il quale i soggetti sono stati arrestati e su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Chieti – Dott.ssa Marika Ponziani – posti agli arresti domiciliari.

A seguito di giudizio direttissimo, il giudice monocratico, in attesa del processo, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera presso gli Uffici della Tenenza di Ortona dei due responsabili.