Spara ad un lupo con la pistola, rintracciato e denunciato dai Carabinieri forestali in meno di 24 ore.

Nei guai è finito un sessantenne, con regolare porto d’armi, residente a Cepagatti che, secondo le ricostruzioni delle Forze dell’ordine, ha utilizzato una pistola regolarmente detenuta aprendo il fuoco contro un esemplare di lupo che si aggirava nei pressi della sua abitazione in campagna, agro del Comune di Cepagatti. Al numero di emergenza 112 è arrivata la segnalazione di un animale ferito, presumibilmente un lupo. I Carabinieri di Cepagatti e i colleghi forestali di Torre de’ Passeri si sono recati sul posto e hanno trovato un esemplare di lupo effettivamente ferito. L’animale è stato affidato alle cure della struttura veterinaria della Asl di Caramanico. Avviate le indagini, in poco tempo i militari sono risaliti all’identità dell’uomo che è stato così denunciato. L’arma utilizzata è stata posta sotto sequestro.

foto di repertorio