Rifiuti speciali: 250 tonnellate sotto sequestro, cinque indagati

Prosegue, senza sosta, l’attività di controllo economico del territorio espletato dalla componente aeronavale della Guardia di Finanza in stretta collaborazione con la componente terrestre del Corpo.

Lo sviluppo del filone di indagini coordinate dalle Procure della Repubblica di Ancona e de L’Aquila, ha consentito ai militari del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara di accertare l’illecita attività di gestione e stoccaggio incontrollato di rifiuti speciali di origine industriale all’interno di un’area in uso ad una azienda insistente nella zona industriale di Civitanova Marche (MC).

La puntuale ricostruzione delle movimentazioni dei rifiuti sul territorio nazionale e dei flussi di natura economica, operata dai militari della Sezione Aerea di Pescara ha determinato l’individuazione di 152 imballaggi – tipo “Big Bags” – contenenti rifiuti speciali derivanti dal trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso, illecitamente avviate alle operazioni di recupero.

Al termine delle attività ispettive svoltesi alla fine del mese di dicembre 2020, è stata posta in essere la misura cautelare del sequestro ex art. 252 c.p.p. applicata a circa 77mila Kg di rifiuti speciali, che si aggiungono ai 174mila Kg individuati durante lo scorso ottobre in provincia di Ancona. Parallelamente, all’esito della complessa indagine, cinque soggetti sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per i reati previsti dal “Testo Unico Ambientale”.

L’attività svolta è solo l’ultima di una più ampia, articolata e mirata azione condotta dai militari specializzati del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza per contrastare il fenomeno dei reati ambientali e i traffici illeciti di rifiuti ai fini della tutela della sicurezza e del patrimonio dello Stato.