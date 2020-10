Speciale comunali in alto Molise, torna in edicola l’Eco de l’Alto Molise – Vastese

Il centrosinistra si riprende il Comune di Agnone: Daniele Saia il nuovo sindaco. L’andamento del voto, i commenti, la festa, le reazioni degli sconfitti e la nuova giunta. E’ in uscita nelle edicole il nuovo numero de l’Eco de l’Alto Molise – Vastese che dedica uno speciale sulle comunali di Agnone non trascurando quanto accaduto a Poggio Sannita e Sant’Angelo del Pesco. Ed ancora foto a colori, curiosità ed una intervista esclusiva, a firma di Italo Marinelli, al pittore-scultore Ruggiero Di Lollo che ci parla della sua carriera professionale ma anche e soprattutto di passato, degli amici, di frati francescani e del rapporto che mantiene con Agnone. Per lo sport, la notizia dell’imprenditore capracottese, neo patron dell’Arezzo, Giuseppe Monaco pronto a rilevare un’Agnonese partita malissimo nel campionato di serie D. Questi solo alcuni dei temi trattati nelle 12 pagine de l’Eco, un giornale libero e senza padroni! Correte in edicola a prenotare una copia.

Correlati