Spegne oggi 68 candeline, auguri a Domenico Alfieri

Spegne oggi le 68 candeline Domenico Alfieri di Castropignano. In questo giorno speciale, il figlio Giovanni gli dedica un caloroso pensiero: “Per ogni volta che ‘io alla tua età’ e ‘questa casa non è un albergo’, per ogni abbraccio, per avermi sempre voluto bene, per ogni discussione, per tutte le volte che ti ho reso orgoglioso e ti ho visto felice, per quelle in cui ti ho deluso e mi hai saputo perdonare, per tutto ciò che mi hai insegnato e mi insegni, per esserci sempre stato, per avermi sempre protetto… perché spesso litighiamo ma quando ci guardiamo negli occhi le parole non servono più… Grazie papà!” Buon compleanno a Domenico anche da parte dei nipotini Mathias, Sophia e Andrea ai quali si uniscono quelli della redazione de l’Eco online.

