Musica ad alta quota, i ritmi tribali di Tony Esposito di scena a Capracotta il 3 settembre

Con i suoi ritmi tribali e melodie tipiche della musica partenopea, nel settembre del 2019, Tony Esposito infiammò Piazza del Popolo, ad Agnone, voluto dall’Associazione ‘La Repubblica di Maiella’. A distanza di quattro anni, il musicista e percussionista napoletano, già nella band ‘Napoli Centrale’ del grande Pino Daniele, torna in alto Molise. Lo farà in 3 settembre in piazza Stanislao Falconi (ore 21,30), a Capracotta. La sua performance rientra negli appuntamenti di ‘Montagna Molise’ che tra Capracotta e Campitello Matese ha portato nomi di spessore della scena musicale italiana.

Correlati