Casearia, ad Agnone tutto pronto per l’evento clou dell’estate. In arrivo la mascotte per i bambini

Sale l’attesa per Casearia, l’unico appuntamento del Centro Sud dedicato ai formaggi, che propone un cartellone ad ampio raggio, che va oltre l’esposizione.

L’iniziativa coinvolge una intera città e si preannuncia ricca di appuntamenti e di curiosità per ogni età. L’apertura fissata il 1° di settembre alle ore 12, mentre il 2 e 3 settembre i cancelli apriranno dalle ore 10,30. La chiusura prevista alle ore 20 di ogni giornata. Intanto queste ore è arrivata ad Agnone la mascotte Casearia, che ha salutato i più piccoli per le strade della cittadina, dando loro appuntamento alla prossima settimana. Negli oltre 50 stand, infatti, anche i bambini troveranno delle sorprese, come il gelato al caciocavallo che si preannuncia come una vera novità.

“L’ingresso è valido per tre giorni – spiegano gli organizzatori dal mercato coperto, quartier generale dell’evento -. Ai primi 1500 visitatori in omaggio una campana di cioccolato della storica azienda dolciaria ‘Labbate-Mazziotta’. Il ticket d’entrata, inoltre, permetterà di effettuare gratuitamente anche il tour guidato nel centro storico dell’antica Atene del Sannio e di ottenere uno sconto del 40% per l’ingresso al museo della Fonderia Marinelli di Agnone. A riguardo – proseguono i promotori – le visite guidate nel centro storico sono in programma sia la mattina (escluso la giornata inaugurale di venerdì) che durante il pomeriggio (gli orari: ore 11 la mattina e 16,30 e 18,00 nel pomeriggio)”.

E’ così che negli ultimi giorni dall’annuncio di Casearia, fioccano le prenotazioni nelle strutture ricettive. In queste ore buongustai e curiosi da tutta Italia chiedono informazioni su dove poter alloggiare. L’unica fiera del Centro-Sud non sarà solo esposizione, ma anche e soprattutto un momento di confronto sui temi di un settore strategico per l’intero Paese. Infatti, nella tre giorni previste altrettante tavole rotonde nonché serate di gala come quella di venerdì 1 settembre alle ore 21, dal titolo: ‘Sapori sospesi, tra stelle e il fuoco delle tradizioni’ curata dal Caseificio Di Pasquo.