Spoil System, Comune San Pietro Avellana non rinnova contratto a segretaria Miraldi

“Il segretario comunale l’avvocato Maria Teresa Miraldi non presta più servizio nel nostro Comune, non per sua scelta, ma perché la nuova amministrazione non ha inteso rinnovare la convenzione con i Comuni di Agnone e Roccasicura”. E’ quanto denuncia l’ex primo cittadino Francesco Lombardi, per 15 anni sindaco del centro altomolisano. La Miraldi prestava servizio a San Pietro Avellana da circa 23 anni.

Francesco Lombardi, ex sindaco di San Pietro Avellana

“E’ stata il ‘deus ex machina’ e memoria storica della struttura comunale nonché uno dei migliori segretari presenti sul territorio – sottolinea ancora Lombardi -. Preparata, competente, lavoratrice infaticabile e preziosissima guida istituzionale, ha sempre lavorato con passione e profondo attaccamento al territorio, in particolare nei confronti di San Pietro. Personalmente, poco più che ventenne, l’ho incontrata nella mia prima esperienza da amministratore e sono stato ben felice di averla avuta al mio fianco, dopo un quinquennio, una volta diventato sindaco, nel 2011; per ben 15 anni abbiamo lavorato insieme, instancabilmente, anche con punti di vista divergenti, ma sempre con l’obiettivo del bene pubblico, della crescita, dello sviluppo del territorio e soprattutto del ‘buon governo’. La mancanza della Miraldi rappresenterà un vuoto istituzionale che si sentirà nella nostra comunità e, a mio modesto parere, un grave errore da parte di una nuova amministrazione, che, soprattutto nella fase iniziale avrebbe avuto bisogno di un supporto di competenza, consigli, conoscenza degli atti, capacità e velocità amministrativa”.

Infine, Lombardi conclude: “I miei complimenti vanno al comune di Carovilli, che, in maniera molto intelligente, subito ha colto la palla al balzo prendendo il posto di San Pietro Avellana. A Maria Teresa va il mio personale ringraziamento, di tutti i ragazzi che hanno avuto il piacere di amministrare con lei e dei cittadini sampietresi che hanno apprezzato e compreso il suo modus operandi”.