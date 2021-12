Incendio alle onoranze funebri, i Vigili del fuoco limitano i danni

Questa notte alle ore 2 circa la prima partenza del comando dei Vigili del fuoco di Campobasso, già interessata per una ricerca di persona scomparsa nei pressi di Bojano, veniva dirottata in via Molise per un principio d’incendio presso un’attività di onoranze funebri. Arrivati sul posto si provvedeva a spegnere alcuni focolai all’interno del locale. Non si evidenziavano danni strutturali. Sul posto anche la seconda partenza con un’autobotte e i carabinieri di Bojano che hanno avviato le indagini.

