Squadra Mobile: cinque abruzzesi denunciati per detenzione di droga e spaccio

Cinque denunciati per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel primo pomeriggio di ieri, personale della sezione narcotici della Squadra Mobile ha denunciato in stato di libertà cinque francavillesi per detenzione a fini di spaccio di cocaina.

A seguito di una intensa attività di controlli nel comprensorio francavillese e finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli uomini della narcotici accentravano l’attenzione su un appartamento sito al piano rialzato di una palazzina rilevando, sin dalla mattinata, un andirivieni di persone tra le quali venivano riconosciuti alcuni soggetti noti agli operatori per precedenti attività in materia di stupefacenti.



Pertanto, approfittando dell’uscita di uno degli occupanti, gli investigatori decidevano di effettuare una perquisizione personale e domiciliare a carico delle persone all’interno della abitazione rinvenendo circa 30 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi nonché tre involucri termosaldati del peso di circa 3 grammi celati da uno dei controllati.

Al termine delle operazioni i cinque venivano deferiti all’A.G. per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.