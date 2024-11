Stadio ‘Civitelle’, nuovo look grazie all’opera di volontari e tifosi

Senza esitare, hanno preso l’iniziativa dopo aver osservato il degrado delle gradinate dello stadio ‘Civitelle’ e di altri ambienti circostanti. Armati di pennelli, scope e decespugliatori, un gruppo di volontari ha donato un aspetto rinnovato all’impianto sportivo senza barriere di viale Castelnuovo. Un gesto di grande valore civico, nato dal puro spirito di volontariato. Motivati dall’amore per il calcio e, in particolare, per l’Olympia Agnonese, Raffaele Del Papa, Marco Orlando, Cristian Pazzola, Mauro Marinelli, Fernando Bucci e Carmine Cocucci hanno indossato tute e guanti da lavoro, dedicandosi con dedizione al progetto di riqualificazione. Così, in pochi giorni, sono riusciti a dare un nuovo look all’impianto sportivo che ospita le partite della squadra locale e delle giovanili.

Le tribune sono state ritinteggiate con i classici colori bianco e granata, simbolici della squadra fondata nel 1967; rovi ed erbacce eliminati per ripulire l’ambiente ai bordi delle gradinate; la scritta sul vecchio spogliatoio ripristinata; e le reti parapalloni sistemate. Un intervento minuzioso, sostenuto dall’amministrazione comunale che ha fornito i materiali necessari.

Resta un ultimo tassello: l’installazione di una insegna luminosa per la scritta ‘Stadio Comunale Civitelle’ sul nuovo spogliatoio, un intervento che richiede ancora un piccolo sforzo economico, probabilmente a carico del Comune. Nel frattempo, si attende anche l’avvio dei lavori di ristrutturazione negli spogliatoi riservati agli ospiti, già finanziati dalla giunta Saia. Un ringraziamento sincero va a questo gruppo di volontari, che ha dimostrato uno straordinario spirito di appartenenza e una capacità di superare le lungaggini burocratiche, restituendo al ‘Civitelle’ un nuovo splendore e un’accoglienza decisamente più consona a calciatori e tifoserie.