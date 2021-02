Statalizzazione ponte Sente, i sindaci Saia e Magnacca pressano il Ministero

L’obiettivo è sempre stato quello: la statalizzazione della ex statale Istonia e del ponte sul Sente che collega l’Alto Molise all’Alto Vastese. Vanno bene i fondi messi a disposizione dal Governo, tra l’altro insufficienti, e anche l’accordo firmato, dopo mesi di trattative estenuanti, tra Anas e Provincia di Isernia per la messa in sicurezza dell’imponente struttura, ma i sindaci sono al lavoro per portare a casa la vittoria definitiva: la statalizzazione dell’opera appunto.

E proprio in vista di questo obiettivo i sindaci di Agnone, Daniele Saia, e Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca, hanno preso parte, questa mattina, ad una videoconferenza con il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, che ha anche le deleghe ai Trasporti pubblici locali, Mobilità, Lavori pubblici e Infrastrutture.

Nel corso del tavolo politico i due sindaci di zona hanno reiterato la richiesta della «ri-statalizzazione della ex strada statale 86 e del ponte Sente». «Abbiamo chiesto un intervento concreto al Ministero e ci aggiorneremo la prossima settimana in un incontro in assessorato a Pescara» spiega il sindaco Magnacca. Insomma, la battaglia continua.