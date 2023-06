Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza intitolata alla memoria del maresciallo Baldassarri

Il comandante interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Bruno Buratti, durante una solenne cerimonia, ha inaugurato la nuova caserma sede della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso e della base logistica.

L’evento, tenutosi in località Aremogna, ha visto la partecipazione di numerose autorità civili, militari e religiose del comprensorio abruzzese, unitamente al personale del comando provinciale della Guardia di Finanza dell’Aquila.

La nuova sede, infrastruttura strategica per il Corpo nella diuturna missione di salvaguardia della sicurezza dei cittadini nelle aree montane, è stata intitolata al Maresciallo Capo Rinaldo Baldassarri, sulmonese di nascita, distintosi per le eroiche gesta compiute il 24 gennaio 1941 e per questo insignito della Medaglia di Bronzo al Valor Militare.

La cerimonia, alla quale ha preso parte anche il Comandante Regionale Abruzzo, Gen. D. Gianluigi D’Alfonso, ha visto la partecipazione dei familiari del sottufficiale decorato i quali, al termine della benedizione della struttura a cura del parroco di Roccaraso, don Ishak Insan, hanno preso parte allo scoprimento di una targa commemorativa del militare, visitando i locali della caserma.

La nuova struttura inaugurata arricchisce ulteriormente il numero dei presidi della Guardia di Finanza a tutela della collettività anche in aree territoriali dalle peculiari condizioni ambientali impegnando diuturnamente militari del SAGF caratterizzati da un elevato livello di specializzazione e addestramento.

Nel corso della cerimonia il Sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, ha conferito la cittadinanza onoraria alla Stazione di Soccorso Alpino per la meritoria opera svolta a favore della collettività nei casi di emergenza.