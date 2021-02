E’ online da pochi giorni la nuova stazione meteorologica installata presso la sede della Protezione Civile – Associazione Nazionale Carabinieri di Agnone.

«L’osservatorio meteo digitale, dotato di strumentazione professionale, servirà al monitoraggio delle condizioni del tempo in modalità online e realtime, ossia i dati rilevati potranno essere consultati dall’intera comunità accedendo ad un indirizzo internet specifico» spiegano i curatori dell’installazione. L’iniziativa è stata intrapresa dal responsabile della Protezione civile, il consigliere comunale Mario Petrecca.

«Avevamo urgente bisogno di questo servizio» ha spiegato Mario Petrecca durante la giornata della installazione, alla presenza del presidente e del vice presidente di “Sannio Meteo“. «Un centro importante come Agnone, nel cuore dell’Alto Molise – prosegue Mario Petrecca – non può non fornire queste informazioni al pubblico. La lettura dei dati, eseguita mediante una stazione certificata, produrrà uno storico molto utile per valutare l’entità anche degli eventi passati. I dati sono altresì utili per avere un nowcasting molto più preciso e per emanare allerte meto sia durante eventi meteorologici improvvisi, sia in presenza di condizioni avverse che possono generare un pericolo teorico in zone particolarmente sensibili al dissesto idro-geologico».

«Esprimiamo piena soddisfazione per questo piccolo grande traguardo. – aggiungono dal nucleo di Protezione civile – Altri lavori eseguiti dai tecnici della Sannio Meteo sono utilissimi ed operativi già da tempo anche in paese, pertanto non abbiamo esitato a coinvolgere nuovamente i ragazzi di questa associazione, anch’essi volontari e che dedicano parte del loro tempo a promuovere servizi utili per la collettività. Appena risolveremo alcuni ostacoli tecnici attiveremo anche una nuova telecamera tipo webcam».

Questo è l’indirizzo internet a cui collegarsi per la visualizzazione dei dati della stazione meteorologica: https://www.meteoisernia.net/rete-di-monitoraggio/rete-meteo-molise/stazione-urbana-di-agnone.html