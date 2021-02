Rissa, estorsione, lesioni: abruzzese finisce dietro le sbarre

La Squadra Mobile della Questura di Pescara ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di L’Aquila nei confronti di D.S.A. 36enne di Pescara, per un cumulo di pene per diversi reati quali rissa, estorsione, lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto delle indicazioni sulla propria identità ed è stato accompagnato al carcere di Velletri, in provincia di Roma, dove sconterà la pena di 8 anni e 2 mesi di reclusione.

