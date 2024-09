Stellantis, il ministro Urso: «Ricorso agli ammortizzatori sociali segnale da non sottovalutare»

«Nel mercato dei veicoli l’Italia sta svolgendo un ruolo da protagonista, così come è avvenuto su tutti i principali tavoli nella regolamentazione europea per renderla sostenibile e prosegue, unitamente con il Presidente della Regione Marsilio e con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, il confronto con Stellantis, il nostro produttore nazionale».

E’ quanto ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante l’Abruzzo Economy Summit.

«In particolare, Atessa è da sempre un’eccellenza anche tra gli stabilimenti italiani, l’impresa ne ha in più occasioni confermato la centralità. – ha continuato il ministro Urso – Lo ha fatto nel confronto con il Presidente della Regione e lo ha fatto anche nei tavoli nazionali. Ma il recente ricorso agli ammortizzatori sociali è un segnale da non sottovalutare nel confronto con l’azienda, in controtendenza con quello che ha sostenuto nei tavoli nazionali e nel confronto con la Regione. Dobbiamo essere insieme assertivi per modificare il percorso del green deal a livello europeo e per impegnare l’azienda negli investimenti e nello sviluppo del nostro Paese e, per quanto riguarda i veicoli commerciali, nella vostra Regione».