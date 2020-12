Storie dalla quarantena: premiata “Chiarori nel buio” di Tiberio La Rocca

Anche in questo periodo funestato dalla pandemia, non mancano, per fortuna, momenti capaci di farci vivere emozioni. Lunedì 21 dicembre si è svolta la cerimonia di premiazione, in modalità on line, del concorso letterario “Putignano racconta” sul tema: “Andrà tutto bene: storie dalla quarantena”. Il premio intendeva raccogliere racconti e poesie legate al tempo della socialità ridotta e dello stare a casa, costretti nelle quattro mura dall’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Nella sezione della poesia inedita in italiano, al secondo posto si è classificato Tiberio La Rocca, nativo di Poggio Sannita, con la composizione intitolata “Chiarori nel buio”.

Un risultato importante che, chiude un anno ricco di soddisfazioni per il poeta poggese. «Di quest’anno conserverò tanti ricordi, tanti momenti importanti; in particolare, la vittoria in un concorso organizzato dall’Accademia “G. G. Belli” ed il premio ricevuto presso la sede dell’associazione Dante Alighieri nell’ambito del Premio Internazionale “Città del Galateo – Antonio de Ferrariis”» ha commentato il poeta poggese che attualmente sta lavorando al prossimo libro che dovrebbe vedere la luce nel corso del 2021.