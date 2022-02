Strada innevata tra Guardiabruna e Torrebruna, disagi per i pendolari

«Vivo a Guardiabruna, ma voglio avere gli stessi diritti di chi vive a Torrebruna o in città. Non è accettabile che questa mattina non sia passato nessun mezzo spazzaneve lungo la strada che collega l’abitato di Guardiabruna con la provinciale. Noi residenti del borgo, che dobbiamo andare a lavorare, abbiamo gli stessi diritti degli altri, cioè ad una viabilità fruibile in sicurezza».

E’ lo sfogo e la protesta di una residente di Guardiabruna che questa mattina, mentre si recava al lavoro con la propria autovettura, ha avuto difficoltà a percorrere il tratto che dall’abitato si innesta sulla provinciale verso Torrebruna, perché, a suo dire, nessun mezzo spazzaneve aveva ripulito la sede stradale.

foto di repertorio