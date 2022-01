Maltempo: allerta gialla rischio idrogeologico e torna la neve, ma il pericolo sarà il vento

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 22008 PROT. PRE/3947 DEL 31.01.2022, recante:

“DALLE PRIME ORE/MATTINO DI DOMANI, MARTEDÌ 1° FEBBRAIO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO VENTI DA FORTI A BURRASCA, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE COSTIERE ADRIATICHE, APPENNINICHE CENTRO-MERIDIONALI CON PROBABILI FORTI MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE.”

ANSA – Il tempo tenderà a peggiorare dal Centro verso il Sud verso sera e notte con precipitazioni, dapprima deboli, poi anche forti in nottata sulle regioni meridionali. Martedì 1° febbraio sarà una giornata molto ventosa su tutta l’Italia. Il maltempo interesserà le regioni del medio e basso Adriatico e il Sud con rovesci a carattere sparso e nevicate fin sotto i 700 metri sugli Appennini e in Sicilia. Sul resto d’Italia sarà il sole e la totale assenza di nebbia e smog ad essere i protagonisti assoluti. Da mercoledì poi tornerà di gran carriera l’alta pressione pronta a riportare una totale stabilità dell’atmosfera con sole prevalente su tutte le regioni (salvo neve sui confini alpini e zone adiacenti ad essi). Le temperature a iniziare da martedì cominceranno a salire superando anche i 12-13°C di giorno su tante città. Al Nord, a causa dei venti caldi di caduta dalle Alpi (il favonio) le temperature potranno sfiorare addirittura i 18-20°C in Lombardia, come a Milano e sulle vallate alpine e prealpine.

