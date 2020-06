Strade ‘colabrodo’ ed erbacce, il Comune investe poco più di 6mila euro

AGNONE. Buche ed erbacce, il Comune corre ai ripari. Dopo le innumerevoli segnalazioni fatta nelle settimane scorse da parte di pedoni, motociclisti e automobilisti, sul comatoso stato della viabilità cittadina, il commissario prefettizio Giuseppina Ferri, investe denaro pubblico per tamponare la problematica. In una recente delibera, il commissario straordinario ha infatti deciso di investire 6mila e seicento euro che serviranno per effettuare interventi di massima urgenza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Destinatari del finanziamento strade comunali e interpoderali dissestate. Inoltre, previsto anche il taglio delle erbe e il decespugliamento ai margini della sede stradale. Entrambe le operazioni saranno eseguite grazie l’impiego di mezzi e personale del Comune.

