Capracotta riapre a piccoli e grandi la villa comunale e il parco giochi

Capracotta riapre al pubblico la villa comunale. Nuovamente accessibile anche il parco giochi per bambini e il percorso panoramico nell’area sottostante la villa. La riapertura è regolamentata da un’ordinanza al fine di consentire il pieno rispetto delle norme di prevenzione ancora in atto, dichiara il sindaco, Candido Paglione. Per questa ragione chiediamo –conclude il primo cittadino – il massimo dell’autoresponsabilizzazione nei comportamenti, sia da parte degli adulti che dei bambini grazie l’utilizzo di mascherine e del distanziamento sociale.

