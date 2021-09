Strategia nazionale aree interne, la ministra Carfagna ad Agnone

La Ministra per il Sud e per la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, sarà in visita ad Agnone il prossimo 21 settembre in occasione della presentazione ufficiale del documento d’accordo di programma quadro della Strategia nazionale aree interne “Alto Medio Sannio”. Ne dà notizia il sindaco di Agnone, Daniele Saia: «All’evento, che si terrà nella mattinata presso il Teatro Italo Argentino, saranno invitati tutti i sindaci dei 33 Comuni facenti parte della Strategia, insieme agli altri attori istituzionali afferenti le altre aree del Molise e quella dell’Abruzzo confinante. L’invito sarà esteso anche a tutti gli altri attori istituzionali e non che hanno collaborato alla realizzazione del progetto e che saranno direttamente coinvolti dalle attività che i finanziamenti dedicati porranno in essere».

Durante l’incontro, la Ministra Carfagna procederà alla consegna ufficiale del documento d’accordo per dare avvio al grande processo di rilancio che interesserà il territorio dell’Alto Medio Sannio nei prossimi anni.