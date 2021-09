La direttrice Sabatini a Capracotta, Paglione: «La scuola è l’ultimo avamposto in difesa delle aree interne»

Un inizio di anno scolastico con due ospiti di eccezione: Anna Paola Sabatini, direttore dell’Ufficio scolastico regionale e Maria Rosaria Vecchiarelli, dirigente dell’Istituto comprensivo “Molise Altissimo” hanno dato il via alle attività nel plesso scolastico di Capracotta.

«Davvero un bel segnale, quello di aver scelto il nostro paese per questo atto inaugurale. -commenta il sindaco Candido Paglione – Un gesto dal grande valore simbolico, perché la scuola è l’ultimo avamposto in difesa delle aree interne e montane. E per noi che siamo in prima linea tutti i giorni per cercare di contrastare lo spopolamento dei nostri borghi è importante sapere di non essere soli in questa difficile battaglia. Grazie dunque alla dottoressa Sabatini e alla professoressa Vecchiarelli. A tutti gli studenti, alle loro famiglie, al personale scolastico tutto vanno gli auguri per un percorso proficuo e sereno».