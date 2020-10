Studi odontoiatrici non a norma, segnalati due medici abruzzesi

Il NAS di Pescara ha segnalato due medici abruzzesi alle Autorità sanitarie e amministrative e agli Ordine dei Medici territorialmente competenti. Gli stessi, ognuno per la parte di competenza, sono accusati di aver omesso di effettuare la comunicazione relativa alla chiusura di due studi odontoiatrici situati nelle province di Chieti e Pescara; effettuato pubblicità sanitaria online in maniera non conforme alla vigente normativa; mantenuto in attività un ambulatorio odontoiatrico carente dal punto di vista igienico sanitario.

