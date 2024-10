«Suo figlio ha avuto un incidente, ci consegni 12mila euro», anziana di Schiavi non abbocca alla truffa telefonica

Le informazioni contro le truffe agli anziani che periodicamente vengono rese dai Carabinieri e che rimbalzano sulla stampa locale hanno dato il loro frutto. Nella giornata di oggi una donna di Schiavi di Abruzzo non è caduta nel tranello teso da malintenzionati che volevano spillarle ben dodicimila euro.

«Pronto signora, son l’avvocato Benedetti, suo figlio ha avuto un incidente sulla Trignina, lo stanno portando in ospedale. Ha investito una persona e potrebbe passare dei guai giudiziari, ma il nostro studio legale è già al lavoro per risolvere la questione, però serve del contante, subito, circa dodicimila euro. Passerà un nostro avvocato a ritirare i soldi, lei intanto li prepari, anche se non ha tutta la cifra, prepari il contante che ha in casa».

E’ stato questo il sunto della telefonata concitata ricevuta nella tarda mattinata di oggi da una anziana donna di Schiavi di Abruzzo. In un primo momento la donna si è preoccupata, anche se aveva sentito telefonicamente il figlio poco prima, poi però non ha abboccato alla evidente truffa e ha liquidato il truffatore riattaccandogli il telefono in faccia.

Il tentativo di truffa è stato posto in essere da veri professionisti del settore, infatti mentre la donna era al telefono con il sedicente avvocato, l’utenza telefonica del figlio era tenuta impegnata da un altro truffatore complice con lo scopo di impedire qualsiasi comunicazione di verifica tra madre e figlio appunto. Per fortuna l’anziana è stata scaltra e non è caduta nel tranello. Dell’accaduto sono stati informati i Carabinieri per le eventuali attività di indagine o per le verifiche del caso.

La raccomandazione delle autorità è di non dare alcun credito alle telefonate che arrivano e che prospettano di risolvere qualche problema giudiziario in cambio di denaro contante. In casi simili è opportuno avvertire immediatamente le Forze dell’ordine al numero unico di emergenza 112.

foto di repertorio