Riapertura galleria ‘Serre’ sulla Trignina, Greco aveva ragione. Anas rimuoverà i semafori

Andrea Greco aveva ragione. Sulla complessa vicenda della galleria Serre, lungo la Trignina, il consigliere regionale del M5S si è distinto per il suo impegno in favore della riapertura immediata al traffico veicolare, con particolare attenzione per i mezzi di soccorso. Vedendo lo stallo nei lavori e la frustrazione crescente tra gli automobilisti, Greco ha intrapreso una serie di iniziative per sbloccare la situazione. Dopo aver sollevato il tema attraverso alcune dirette sui social, ha ufficialmente sollecitato l’intervento di Anas, del Prefetto e della Provincia di Isernia, chiedendo un’accelerazione nei lavori di manutenzione. Il consigliere del M5S ha anche richiesto con forza che i lavori si svolgessero in modo continuativo, includendo le ore notturne e i giorni festivi.

Il video messaggio di Andrea Greco nei giorni scorsi

Non limitandosi a questo, Greco ha portato il tema anche in Consiglio regionale, presentando una mozione e impegnando il governatore Francesco Roberti a convocare tutte le parti coinvolte per trovare soluzioni immediate a un problema che, da mesi, paralizza pendolari, camionisti e studenti.

La determinazione del consigliere ha contribuito a spingere per un cambio di passo, culminato questa mattina nel tavolo tecnico convocato presso la Prefettura di Isernia. Alla riunione, presieduta dal Prefetto Giuseppe Montella, hanno partecipato il presidente della Provincia Daniele Saia, il consigliere provinciale Manolo Sacco, tecnici Anas, rappresentanti di Assotir e la Polizia Stradale.

Durante l’incontro, Anas ha finalmente annunciato che la galleria sarà riaperta al traffico a doppio senso durante il giorno entro la prima metà di dicembre, con l’obiettivo di completare i lavori prima delle festività natalizie. In orario notturno, le operazioni proseguiranno con un senso unico alternato regolato da semafori.

“La situazione ha causato numerosi disagi per gli automobilisti,” ha dichiarato il Presidente Saia, sottolineando che la Provincia aveva già ottenuto l’attivazione di un senso unico alternato nelle scorse settimane. “Senza questa apertura parziale, il traffico sarebbe stato deviato su strade secondarie, creando criticità ancora peggiori. Ora abbiamo chiesto ad Anas di accelerare ulteriormente per garantire la riapertura della galleria nei primi giorni di dicembre. L’obiettivo è porre rapidamente fine a questa odissea per centinaia di automobilisti,” ha concluso Saia.