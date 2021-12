Super green pass: da oggi limitati gli spostamenti e le attività per i non vaccinati

AGI – È entrato in vigore il ‘super green pass‘ con il quale saranno fortemente limitati gli spostamenti e le attività per i non vaccinati. Il classico ‘zero’ (un tondo sbarrato da una banda obliqua), l’altrettanto classico QR code ormai entrato di peso nella ‘cassetta degli attrezzi’ di ogni cittadino, e la sua versione ‘arricchita’ da una batteria con il fulmine all’interno (come sui display degli smartphone in carica): sono le icone che identificano rispettivamente le tre stituazioni “senza green pass”, “con green pass ‘base'” e “con green pass ‘rafforzato'”, messe in evidenza nella Tabella delle attività consentite dal 6/12/2021 al 15/1/2022 resa nota dal sito del Governo.

“In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e alle ordinanze del ministro della Salute, si applicano le misure previste”, si legge sul sito. Resta inteso che valgono, si precisa ancora, “per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto” e “per la zona gialla al Friuli Venezia Giulia e, da lunedì 6 dicembre, alla Provincia Autonoma di Bolzano”.

