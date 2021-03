Sussidi economici alle famiglie, denunciati per falso e truffa

I militari della Stazione di Forli del Sannio, nell’ambito delle verifiche tese a riscontare le legittime concessioni di sussidi da parte dello Stato ai cittadini bisognosi, hanno accertato che i componenti di un nucleo familiare residente in uno dei comuni della giurisdizione, hanno falsamente attestato nella domanda prodotta, tesa ad ottenere aiuti economici, la presenza di altri familiari omettendo di inserire quelli che invece sono risultati titolari di redditi che non gli avrebbero permesso di ottenere il sussidio richiesto. Gli interessati sono stati deferiti alla locale A.G. per il reato di falsa attestazione e truffa.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Isernia rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime aspettative di ordine e sicurezza pubblica dei cittadini e di contrasto verso i comportamenti illegali.

Correlati