Tamponamento in galleria sulla fondovalle Sangro, cinque le persone rimaste ferite

Tamponamento in galleria sulla fondovalle Sangro questa mattina, sul territorio comunale di Bomba. Due i veicoli coinvolti, un’autovettura e un autocarro; cinque le persone rimaste ferite, per fortuna in modo non grave.

L’episodio intorno alle ore 6,50 del mattino, all’interno della galleria Vignale. In base alla ricostruzione effettuata dai Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Atessa e dai collegi della stazione di Villa Santa Maria, una Fiat 500, che percorreva la fondovalle in direzione monti, ha tamponato un mezzo pesante. A causa dell’impatto sono rimaste ferite cinque persone, illeso invece in conducente del mezzo pesante.

Sul posto hanno operato, oltre ai Carabinieri, il personale Anas per ripristino del manto stradale e due equipaggio dell’ambulanza che hanno trasferito i feriti presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Lanciano.