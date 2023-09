Investe un cinghiale e finisce a terra: motociclista rimane ferito sulla fondovalle Sangro

Un incidente stradale causato dall’attraversamento di un cinghiale sulla fondovalle Sangro si è verificato nella mattinata di oggi. A rimanere coinvolto nel sinistro un motociclista in transito, che non è riuscito a schivare l’ungulato.

L’incidente si è verificato sulla SS652, intorno al km 53+800, sul territorio comunale di Bomba. Ad avere la peggio un motociclista di Lanciano, classe 1975, che stava percorrendo la fondovalle Sangro in direzione monti a bordo della sua Harley Davidson, modello FX5 tg.

In base alla ricostruzione dell’accaduto fatta dai Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Atessa, coordinati dal capitano Federico Ciancio, il motociclista si è trovato improvvisamente davanti un cinghiale che stava attraversando la carreggiata. Inevitabile l’impatto tra il motociclo e il selvatico. L’uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente a terra, scivolando per diversi metri sull’asfalto. La sua moto ha invaso la carreggiata opposto sulla quale stava sopraggiungendo un’autovettura, una Fiat Grande Punto, condotta da un residente di Bomba. La moto, per fortuna, non ha centrato in pieno l’automobile, ma l’ha colpita solo lateralmente, causando pochi danni.

L’uomo a bordo dell’auto ne è uscito sostanzialmente illeso, mentre ad avere la peggio è stato il motociclista. A suo carico contusioni ed escoriazioni multiple, a cause delle quali si è optato per il trasferimento in ospedale, presso il Pronto soccorso di Lanciano.

L’animale, una femmina di oltre un quintale di peso, è deceduto sul colpo, come accertato da medico veterinario della Asl.