Tamponi molecolari: torna la paura ad Agnone, fila interminabile di auto allo Chalet

Presso lo ‘Chalet Belsito’ sono in corso le operazioni da parte dell’Asrem in merito all’esecuzione di tamponi molecolari sulla popolazione. Dalle prime ore del mattino, personale sanitario del ‘Caracciolo’, con la collaborazione degli uomini della Municipale di Agnone, lavora alacremente sulle centinaia di richieste pervenute nelle ultime ore. Al momento si parla di oltre 150 tamponi i cui risultati saranno resi noti nelle prossime 24 ore. Ad oggi le persone ufficialmente positive ad Agnone sono 6 (bollettino Asrem), come conferma dal Comune il primo cittadino, Daniele Saia.

