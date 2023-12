Tartufai scoperti a “zappare”, determinanti i controlli delle guardie volontarie EkoClub Chieti

L’identificazione di due tartufai, entrambi del 1984, scoperti a “zappare” all’interno di un’area classificata “Zona A1 a conservazione integrale” nel comune di Civitella Messer Raimondo, è stata possibile grazie alle attività di controllo del territorio poste in essere dalle guardie ambientali volontarie dell’EkoClub di Chieti.

E’ la precisazione che arriva dalla presidenza dell’EkoClub del Chietino, in merito alla notizia di cronaca delle ultime ore. Proprio le attività di controllo sul territorio delle guardie volontarie Nardelli e Accili hanno permesso ai Carabinieri forestali, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Chieti, di notificare due avvisi di garanzia a carico dei tartufai coinvolti.

Agli indagati è stato contestato il reato di danneggiamento aggravato, per aver deteriorato alcune tartufaie, compromettendone lo stato di conservazione e l’habitat naturale. La loro identificazione è stata possibile grazie alla sinergia e alla collaborazione tra guardie ambientali dell’EkoClub e i Carabinieri Forestali. Un episodio che mostra quanto sia importante il controllo del territorio da parte del personale volontario che opera capillarmente in ausilio ai corpi istituzionali preposti, che spesso sono in carenza di organico.