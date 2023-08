“Teatro a Mille Metri”, parte la 47esima stagione teatrale del teatro sannitico di Pietrabbondante 

Fondazione Molise Cultura e la Regione Molise, in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Comune di Pietrabbondante (IS), annunciano la 47^ stagione teatrale del “teatro a mille metri” d’altezza, con tre spettacoli che intendono contribuire alla valorizzazione di un luogo unico e inestimabile, patrimonio di storia e di cultura della nazione sannita in territorio molisano, definito dall’archeologo Amedeo Maiuri “il più felice connubio tra struttura italica e archeologia greca “.

Teatro a Mille Metri aprirà il palcoscenico domenica 6 agosto alle ore 19 con IFIGENIA IN AULIDE di Euripide, uno spettacolo impeccabile e coinvolgente, per la regia di Alessandro Machìa, prodotto da AC Zerkalo, versione italiana di Fabrizio Sinisi, è l’ultima delle tragedie euripidee, rappresentata postuma nel 399 a.C. in un periodo di profonda crisi del modello della pòlis greca – di lì a poco ci sarebbe stata la disfatta di Atene contro Sparta e la fine di un modello politico e democratico. La grande esperienza scenica di Andrea Tidona, nei panni di Agamennone, accompagna lo spettatore alla scoperta di tutte queste sfaccettature di un personaggio profondamente travagliato soprattutto nei momenti in cui riceve gli abbracci sinceri di Ifigenia. Quella dei Greci sarà dunque una vittoria che si dovrà pagare col sangue di una vergine. Un sacrificio ingiusto attraverso il quale viene messa in discussione l’autorità degli dei. In scena Andrea Tidona, Alessandra Fallucchi, Paolo Lorimer, Roberto Turchetta, Carolina Vecchia.

Secondo appuntamento martedì 8 agosto con CURCULIO di Plauto, una produzione Teatro dei due Mari, per la regia e l’adattamento di Cinzia Maccagnano, con un cast che vede protagonista l’attore molisano Edoardo Siravo, insieme a Gabriella Casali, Raffaele Gangale, Luna Marongiu, Cristina Putignano e gli attori del Laboratorio del Plautus Festival di Sarsina. Dopo il successo riscosso lo scorso anno con l’Epidicus, la regista siciliana è stata confermata alla direzione del Laboratorio Teatrale del Plautus Festival che a Pietrabbondante porterà in scena la commedia scritta da Tito Maccio Plauto.

L’espediente che dà avvio all’azione della commedia è un innamoramento “impossibile” tra un giovane e una giovane di proprietà di un lenone. Questa condizione dà modo ai personaggi tipici della commedia plautina di susseguirsi in situazioni esilaranti fin dalla scena iniziale in cui il protagonista, il giovane innamorato Fedromo, canta e offre del vino a una «porta amatissima». Il pilastro della comicità è Curculio, parassita perennemente affamato, che fa il suo ingresso correndo, di ritorno da un viaggio su commissione di Fedromo portando notizie, come una caricatura del messaggero tragico, non buone.

Infine mercoledì 9 agosto (ore 19) grande chiusura con ECUBA di Euripide che vedrà a Pietrabbondante una straordinaria protagonista del teatro italiano come Paola Quattrini, per uno dei testi più alti della drammaturgia di ogni tempo. La regia e l’adattamento di Livio Galassi, la partecipazione di Domenico Pantano e con Sebastiano Colla, Nicolò Giacalone, Giorgia Guerra e Adele Masciello, per una produzione CTM: la tragedia di Ecuba, il suo inconsolabile strazio per la perdita dei suoi cari, della patria, della propria dignità, non è relegata in un mito lontano ma echeggia, purtroppo, di sconsiderata attualità. La regia sfoglia rispettosa queste pagine immortali, analizza parole e struttura e, dal 424 a.C., li trasporta in un’epoca senza tempo. Paola Quattrini impreziosisce la stilizzata ricostruzione arricchendola della sua encomiabile capacità di interprete, sensibile, eclettica, intensa, che solo una vita di dedizione al teatro può costruire.

L’ingresso ai tre spettacoli è gratuito. Le prenotazioni (obbligatorie) saranno disponibili dalle ore 16,00 di domani, 2 agosto 2023, sul circuito Ciao Tickets fino a esaurimento posti.

Inizio spettacolo ore 19,00 Ingresso pubblico dalle ore 18,30

Per info: +39 393 931 7182

www.fondazionecultura.eu