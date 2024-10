Italo Argentino: sala Paola Cerimele, arriva l’intitolazione. E via alla nuova stagione teatrale

Riprendono le attività nel Cinema-Teatro Comunale “Italo Argentino” di Agnone. Dopo i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico degli ultimi mesi, domenica 20 ottobre, alle ore 17:30, si terrà la cerimonia di apertura e presentazione della stagione teatrale 2024-2025, curata e organizzata dal nuovo direttivo dell’Associazione “Amici del Teatro Italo Argentino” nell’ambito di un articolato progetto di rilancio dello storico politeama realizzato grazie alle rimesse degli agnonesi emigrati in Argentina ai primi del ‘900.

“L’evento, patrocinato dalla Regione Molise e dal Comune di Agnone e organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Agnone – spiega Carmine Carosella, presidente dell’associazione che gestisce la struttura – rappresenta un’occasione preziosa in cui l’Associazione intende condividere una nuova idea di teatro, inteso non solo come spazio fisico di spettacolo, ma soprattutto come luogo di cultura e identità, di coesione sociale e territoriale, sia per la città che per l’intero comprensorio altomolisano”.

La cerimonia si aprirà con l’omaggio ad una figlia di Agnone, figura significativa per il territorio: l’attrice Paola Cerimele, prematuramente scomparsa due anni fa, alla quale sarà intitolata la sala dell’Italo Argentino, di cui peraltro fu coordinatrice; un’iniziativa che darà seguito alla proposta lanciata nel 2022 con una petizione che superò le 2500 firme.

La cerimonia entrerà poi nel vivo con la presentazione della nuova stagione teatrale 2024-2025, la prima organizzata dall’Associazione “Amici del Teatro” dopo la pandemia e realizzata con fondi FSC – Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise. La stagione vedrà alternarsi spettacoli e importanti nomi della scena teatrale italiana, che saranno promossi con specifiche e innovative campagne comunicative, finalizzate a coinvolgere il pubblico e a renderlo più consapevole e aggiornato sull’offerta del teatro.

Al termine dell’evento sarà ufficialmente aperta la campagna abbonamenti, in vendita già dopo la cerimonia presso il foyer del Teatro, dove sarà allestito un momento conviviale con aperitivo e buffet per quanti accorreranno all’iniziativa. Da lunedì 21 ottobre, poi, gli abbonamenti saranno acquistabili presso l’ufficio informativo della Pro Loco di Agnone in C.so Vittorio Emanuele n.78, nel largo antistante il teatro.

Per informazioni seguire le pagine social del Cinema Teatro Italo Argentino, contattare telefonicamente il numero +39 3319638192 o inviare una email all’indirizzo teatroitaloargentinoagnone@gmail.com.