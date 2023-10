Teatro Italo Argentino, verso l’intitolazione della sala da trecento posti all’attrice Paola Cerimele

Le aliquote Imu e Irpef resteranno invariate anche per il 2024, il nuovo revisore dei conti in Comune, – nominato dal prefetto – sarà Benedetto Iannacone, mentre il nuovo membro della commissione elettorale che prende il posto della dimissionaria Pina Catauro, è Mario Petrecca.

Questi i punti approvati a colpi di maggioranza e dal consigliere di opposizione Agostino Iannelli durante l’ultimo consiglio comunale. Inoltre l’assessore al Bilancio, Amalia Gennarelli e il sindaco Daniele Saia hanno illustrato il programma delle opere pubbliche 2023-2025 e le variazioni di bilancio. A riguardo tra i più importanti gli interventi di messa in sicurezza del territorio in località ‘Forapecora-Petronero’ con un finanziamento proveniente da Roma di 650mila euro, nonché la richiesta di altri 500mila euro per un progetto che intende valorizzare le Antiche Fonderie del Rame del fiume Verrino.

Non è tutto, perché durante l’incontro è stata discussa l’interrogazione del consigliere Iannelli in merito la contitolazione del teatro Italo Argentino all’attrice Paola Cerimele scomparsa in un tragico incidente stradale. A riguardo si è convenuto sull’istituzione di una apposita commissione della quale faranno parte le minoranze, i promotori dell’iniziativa, ovvero gli ‘Amici di Paola’ e i familiari dell’attrice. L’idea è quella di intitolare alla Cerimele la sala del teatro con trecento posti a sedere.