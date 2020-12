Tenta di scassinare una “casetta dell’acqua”, ventiquattrenne in manette

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Chieti nella nottata hanno tratto in arresto un giovane ventiquattrenne, residente in città, che aveva tentato di scassinare una “Casetta dell’Acqua” posizionata in via Amiterno.



La chiamata al 113 da parte di un residente della zona che, sentito dei rumori provenire dai pressi dell’impianto di distribuzione di acqua potabile, scorgeva la sagoma di un uomo che armeggiava sulla porta. Le due pattuglie della Volante, raggiungendo prontamente il luogo, traevano il giovane in arresto per tentato furto pluriaggravato convalidato nella mattinata anche dall’Autorità Giudiziaria.

Altresì, il giovane è stato anche sanzionato per 400 euro per aver violato le disposizioni del D.P.C.M. sul divieto di uscita dalle ore 22 alle 5.