Albero sulla carreggiata della A14, tamponamento a catena: un ferito

Lavoro incessante per le squadre di Vigili del fuoco di Termoli e Santa Croce di Magliano, intervenute nella giornata di ieri nell’hinterland del basso Molise a causa delle numerose richieste di soccorso relative a calcinacci pericolanti, perdite d’acqua, alberi che con la forte spinta del vento hanno rilasciato numerose ramificazioni sulle sedi stradale interessate rendendo la circolazione veicolare abbastanza problematica.

Da segnalare sulla A14 un tamponamento tra diversi veicoli avvenuto per la caduta di un albero sulla carreggiata. Un solo ferito trasportato in ospedale da unità del 118 intervenute. Raddoppiate le squadre di soccorso per far fronte alle numerose richieste ancora in corso.