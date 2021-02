Tenta un furto nell’autolavaggio del padre, denunciato

Lo scorso settembre, in pieno giorno e a volto scoperto, aveva estratto dal portabagagli dell’auto un piede di porco ed aveva provato, assieme ad un complice, a scardinare la cassetta cambiamonete di un autolavaggio sulla Val di foro, nei pressi di Villamagna, un 36enne della provincia di Pescara, denunciato per tentato furto aggravato e danneggiamento dai Carabinieri della Stazione di Villamagna.



La cosa non è riuscita ed alla fine i due complici se ne sono andati in tranquillità, ma senza bottino. Peccato che l’autolavaggio fosse dotato di telecamere che non solo hanno ripreso i due, ma anche con una nitidezza non comune la targa dell’autovettura. Gli investigatori sono scettici: chi andrebbe mai a perpetrare un furto con una macchina riconducibile in qualche modo a se stesso? Fanno ugualmente il controllo e l’auto risulta intestata ad un anziano signore del pescarese che riconosce l’auto come propria ed anche il figlio nelle immagini del tentato furto.

Scatta immediatamente la denuncia a piede libero per il 36enne ed ora i militari sono al lavoro per identificare il complice.