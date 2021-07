Terremoto a Capracotta, Paglione: “Situazione sotto controllo”

Scossa di magnitudo 3.0 in Alto Molise, questo pomeriggio alle ore 16,18, così come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato individuato a 21 chilometri di profondità nel territorio del comune di Capracotta. L’evento non ha provocato danni a cose o persone.

“La scossa di terremoto, avvertita intorno alle 16,00 in alto Molise, con epicentro vicino al comune di San Pietro Avellana, ha provocato solo un po’ di spavento ma nessun danno a persone o cose. È stata avvertita, infatti, solo in poche case e ai piani alti. La situazione appare sotto controllo” ha dichiarato il primo cittadino Candido Paglione.