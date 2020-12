Terremoto di magnitudo 6.4 in Croazia, la terra trema anche nel Vastese

AGI – Aggiornato alle ore 13,45.

Una scossa di terremoto è stata avvertita poco prima delle 12,20 in Croazia. La magnitudo è stata 6.4 e la terra ha tremato anche in diverse regioni del nord ovest in Italia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, fino in Abruzzo e nel Vastese. Trieste. L’epicentro è stata la città di Petinja, 23 mila abitanti, ad un centinaio di chilometri da Zagabria, dove già ieri c’era stato un terremoto di magnitudo 5,2. Per ora il bilancio è di una vittima, un bambino.

