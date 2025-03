Terremoto, verifiche di stabilità ad opera dei Vigili del fuoco: chiusa una chiesa a Bagnoli, evacuato un palazzo

Prosegue l’impegno degli oltre duecento vigili del fuoco a seguito del terremoto che stanotte ha colpito la zona dei Campi Flegrei, squadre in azione soprattutto nelle aree di Bacoli, Bagnoli e Pozzuoli: 50 le verifiche di stabilità fatte finora, 18 in corso, 117 in attesa. Chiusa una chiesa a Bagnoli per danni alla torre campanaria e alla facciata, evacuato un palazzo a Pozzuoli per alcune lesioni.

