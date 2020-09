Test sierologici Covid ad Agnone, l’iniziativa dei Donkeys

«I Donkeys Agnone, in collaborazione con la Croce Rossa, vi aspettano in Piazza Unità d’Italia per il test sierologico Covid-19 fino alle 13.30».

E’ l’annuncio postato sui social dalla seconda squadra di calcio di Agnone.

Il costo dei test è di appena venti euro a carico, ovviamente, di chi si sottopone al prelievo.

Proprio nei giorni scorsi il ministro della salute Speranza ha riferito di un notevole abbassamento dell’età media delle persone contagiate che «secondo i dati degli ultimi sette giorni è scesa a 29 anni».

«È senz’altro vero – ha sottolineato Speranza – che il virus tra le generazioni più giovani fa meno male rispetto all’impatto che esso ha naturalmente sulle generazioni più avanti negli anni, ma è altrettanto vero che i giovani continuano a essere comunque uno strumento di diffusione del virus e questo può essere pericoloso, qualora il virus dovesse estendersi in modo particolare ai genitori e ai nonni, che pagherebbero un prezzo molto più alto».

Speranza è intervenuto anche sul tema dei vaccini: in merito al vaccino Astrazeneca il ministro ha annunciato che «le prime dosi, se il vaccino dovesse essere confermato come un vaccino sicuro e in grado di raggiungere l’obiettivo per cui è stato ricostruito, saranno già disponibili entro la fine del 2020». Sul vaccino ReiThera ha riferito l’avvio della sperimentazione sull’uomo.