Scuola, Speranza: «Undici milioni di mascherine chirurgiche per ciascuno dei nostri studenti»

In merito alla ormai prossima riapertura delle scuole il ministro della salute Speranza, riferendo in parlamento, ha sottolineato che «è la più grande priorità oggi per il nostro Paese».

«Siamo l’unico Paese in Europa, e credo anche nel mondo, che metterà a disposizione come istituzioni pubbliche 11 milioni di mascherine chirurgiche per ciascuno dei nostri studenti e per tutto il personale scolastico. Saranno mascherine chirurgiche distribuite gratuitamente». «La chiave fondamentale rispetto alla riapertura delle scuole – ha evidenziato il ministro – consiste nel ricostruire una relazione organica tra scuola e servizio sanitario nazionale».

Il ministro ha poi ribadito l’importanza del rispetto delle tre regole fondamentali di prevenzione ricordando che «si sostanziano nell’uso corretto delle mascherine, nel distanziamento di almeno un metro e nel rispetto delle norme igieniche fondamentali, a partire dal lavaggio delle mani. Sono tre pilastri veri e propri su cui tutta la comunità scientifica internazionale è profondamente d’accordo: non c’è nessun Paese del mondo in cui la comunità scientifica dissenta rispetto alla necessità di tenere queste tre regole fondamentali».