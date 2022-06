“TIF – The Intensity Football”, ad Agnone la seconda edizione dell’evento calcistico più atteso dell’anno

Torna ad Agnone, con il patrocinio della Polisportiva Agnonese-Robur e del Comune, il “Camp TIF – The Intensity Football“. Un vero e proprio ritiro calcistico, con tecnici qualificati, per lavorare, in maniera intensiva per tutta la durata di una settimana, sulle «capacità tecnico coordinative dei singoli giocatori, stimolando e potenziando l’intensità dell’esecuzione, così da accrescere la propria sicurezza e autostima» spiega mister Pietro Donadio, a capo di uno staff tecnico d’eccellenza.

Le immagini del Tif della scorsa stagione

Tutti gli allenatori UEFA, a partire proprio dello stesso mister Donadio, vantano esperienze di allenamento nel settore giovanile anche di grossi e blasonati club di serie A. L’idea è quella di concentrarsi, per una settimana, sul potenziamento della tecnica individuale e sulla velocità del pensiero e la rapidità di esecuzione del singolo giocatore.

Il corso intensivo, che si terrà dal 3 al 9 luglio prossimi, presso lo stadio “Civitelle” di Agnone, è aperto a ragazze e ragazzi nati dall’anno 2000 al 2015. Oltre agli allenamenti, due al giorno in sessioni mattutine e pomeridiane, con tecnici qualificati, il “Tif” prevede altre attività all’aria aperta, «volte al miglioramento delle capacità motorie e di relazione», oltre ad escursioni e visite culturali ed esperienziali presso le varie attività di Agnone.

Grazie ad un accordo tra lo staff organizzativo del “Camp Tif” e la Polisportiva Agnonese, inoltre, per i ragazzi iscritti alla scuola calcio di Agnone sono previste tariffe di partecipazione scontate. Oltre alle sedute di allenamento i ragazzi partecipanti potranno sperimentare un vero e proprio clima da ritiro, tipico delle grandi squadre di calcio, con la possibilità di pernottare in loco, in una struttura convenzionata, con pensione completa.

Mister Pietro Donadio che coordina gli allenamenti

Per informazioni e iscrizioni occorre affrettarsi, perché i posti, vista l’esclusività della proposta formativa, sono in rapido esaurimento, e ci si può rivolgere direttamente al mister Pietro Donadio al numero 3487562850 oppure al responsabile del settore giovanile della Agnonese, Fernando Sica 3332587823.