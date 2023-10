Tir fuori strada: due autogru dei Vigili del fuoco per rimuovere il mezzo pesante

Un camion è uscito di strada, per cause ancora in fase di accertamento, mentre percorreva la provinciale Ortonense. Il conducente, un 46enne della provincia di Chieti, è rimasto illeso. Sul posto due autogru dei Vigili del fuoco per la rimozione del pesante mezzo e, per quanto di competenza, gli uomini della stazione carabinieri di Orsogna e del nucleo Radiomobile della compagnia di Ortona, per garantire la viabilità. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario al disbrigo delle operazioni di rimozione del mezzo.

