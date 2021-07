Tiro a 500 metri, seconda gara del torneo “Auro d’Alba” a Schiavi di Abruzzo

Tornano le gare di tiro con armi da fuoco su bersagli posti a cinquecento metri a Schiavi di Abruzzo.

E’ prevista per domattina, infatti, la seconda gara del campionato a 500 metri “Auro d’Alba” organizzata dall’omonima associazione sportiva che gestisce il campo di tiro in quota.

Di seguito dettagli e il regolamento in sintesi:

Date gare torneo: (25 Luglio), 1 Agosto, 22 Agosto

Data gara finale: 19 Settembre

Non è richiesta iscrizione al torneo, si può partecipare alle singole gare, con la partecipazione ad almeno 2 gare torneo e alla finale si entra in classifica torneo.



Consentiti tutti i calibri.

3 categorie:

Armi con calibro inferiore a 8mm e con canna convenzionale (inferiore a 20mm alla volata)

Armi con calibro inferiore a 8mm e con canna “pesante” (superiore a 20mm alla volata)

Armi con calibro superiore a 8mm

Il tiratore può iscriversi e quindi partecipare contemporaneamente con diversi fucili e diversi calibri.

Svolgimento gare:

Due target a 500m, 12 tiri in 10 minuti per target, sono consentiti due ulteriori rientri facoltativi.

Il punteggio dei due migliori target sarà il punteggio di gara.

Il costo delle singole gare è di 20€ per gli iscritti e 30€ per i non iscritti (che saranno tesserati) e comprende la gara e il pranzo sul campo.

Saranno premiati con medaglia i podi delle singole gare, il vincitore del torneo, per ogni categoria, si aggiudicherà una coppa, mentre un premio più sostanzioso sarà estratto a sorte tra tutti i partecipanti al torneo ( almeno 2 gare + finale).



In caso di previsioni meteorologiche avverse le gare verranno annullate 24h prima con comunicazione sulla nostra pagina Facebook ( https://www.facebook.com/campoditiroaurodalba )

Per info contattateci sulla pagina FB oppure ai numeri che trovate nella locandina.

Potete scaricare il regolamento ufficiale CLICCANDO QUI