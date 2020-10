Tiro dinamico: Shooter Club Alto Sangro porta a casa tre titoli italiani

«Shooter Club Alto Sangro si conferma club di riferimento nel tiro action con pistola». Così apre il discorso il presidente dell’ APD di Castel di Sangro, Gianluca Morino, appena rientrato dalla finale nazionale Doppia Azione tenutasi nel poligono di Rocca Massima (LT), dove gli atleti dell’associazione sangrina hanno portato a casa ben tre titoli italiani.

Grazie alla ormai consolidata collaborazione con ADT&S di Roma Club di Doppia Azione gli atleti abruzzesi sono riusciti nell’impresa di vincere in tre categorie: Campione italiano ESW Fast il presidente Gianluca Morino, Campione Italiano STW Basic il giovane Anthony Ranallo,

Campione Italiano REW Basic Giuseppe Bellini. Non da meno il secondo posto ed il quarto rispettivamente per Giovanni Ziruolo (Vice Presidente) e Nino Di Michele.

«Non è mai facile vincere, tanto meno nella gara più importante dell’anno. – commenta il presidente Morino – Con questi risultati possiamo affermare di essere una delle associazioni di riferimento dell’Alto Sangro e Alto Molise, e possiamo offrire a tutti coloro che voglio provare questo meraviglioso sport l’opportunità di allenamenti e corsi con i nostri sette istruttori di tiro qualificati con codice SNaQ CONI. E per l’immediato futuro non ci fermeremo solamente all’arma corta, ma abbiamo già iniziato ad organizzare, insieme a associazioni a noi vicine, varie attività per appassionati di arma lunga e long range. Tutte le novità su corsi gare ed eventi si potranno consultare sulle nostre pagine ufficiali dei social».