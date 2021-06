Tirocini retribuiti a Bruxelles e in Lussemburgo, domande in scadenza

Il Parlamento Europeo offre tirocini di diverso tipo per titolari di diplomi universitari (cosiddetti “tirocini Robert Schuman”. I tirocini hanno l’obiettivo di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze di studio e familiarizzare con l’attività dell’Unione europea. Gli stagisti che lavorano a Bruxelles e Lussemburgo ricevono un’indennità mensile. I tirocini retribuiti hanno una durata di 5 mesi. La prossima scadenza per effettuare i tirocini nel periodo che va da ottobre 2021 a febbraio 2022 è il 30 giugno 2021. Per candidarsi a un tirocinio Schuman: https://bit.ly/3vx5yF6

