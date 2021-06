Velocità e alcool, mano pesante dei Carabinieri: cinque patenti sospese

Si intensificano i controlli dei Carabinieri della compagnia di Larino sulla Bifernina, strada sulla quale numerosi automobilisti sfrecciano spesso, in barba alle norme del Codice della Strada.

Per arginare il fenomeno da parte di questi pirati, i militari hanno effettuato numerosi controlli sul Biferno e, in soli cinque giorni, hanno sospeso ben cinque patenti di guida, due delle quali ad automobilisti che hanno effettuato sorpassi azzardati in prossimità di curve e su doppia striscia continua. Sull’arteria provinciale, inoltre, sono attualmente in atto anche lavori da parte dell’Anas e la presenza di operai e tecnici della strada è costante.

Altri tre conducenti poi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Larino poiché guidavano sotto l’effetto di alcol ed anche per loro è scattato il ritiro della patente, nonché una sanzione salatissima. Nell’arco di neanche una settimana, sono stati decurtati in totale quasi cento punti sulle patenti di indisciplinati, controllate trecento persone ed elevate numerose contravvenzioni al fine di rendere le strade sempre più sicure. La Bifernina, così come le altre arterie principali che uniscono i numerosi centri abitati del Basso Molise, continuerà ad essere controllata dai Carabinieri che raccomandano sempre di accendere insieme cervello e motore prima di iniziare a guidare!

