Torna in edicola l’Eco de l’Alto Molise – Vastese: nuovo formato, più pagine, più colori, più notizie

Con un nuovo formato tabloid, più pagine a colori e un’offerta ancora più ricca di notizie, torna in edicola il mensile L’Eco de l’Alto Molise – Vastese. La redazione si prepara ad affrontare una nuova sfida, puntando sulla fedeltà di lettori e abbonati, il cui sostegno sarà fondamentale per far fronte ai crescenti costi di stampa e spedizione.

Il 2025 si prospetta come un anno cruciale per il futuro del cartaceo più longevo del Molise. A sostegno di questo ambizioso progetto, è stata avviata la campagna abbonamenti, con l’introduzione di un bollettino allegato al nuovo formato.

L’edizione rinnovata, composta da 16 pagine di cui 8 a colori, offre una panoramica su temi di grande interesse: dalla crisi del commercio locale, alle ultime novità della politica con il dimensionamento scolastico dell’Istituto di Carovilli. Ed ancora, non da meno, argomenti legati al territorio come la diocesi di Trivento e la rinascita del teatro-cinema Italo Argentino.

Un appuntamento imperdibile per chi vuole rimanere aggiornato: corri in edicola e assicurati una copia!